Захарова: ВС России не бьют по гражданской инфраструктуре на Украине

Российские военнослужащие бьют только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Об этом напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя повреждения здания ЕС в Киеве. Ее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — сказала Захарова.

Она отметила, что поднятая официальными представителями ЕС и некоторыми СМИ шумиха относительно якобы российских атак на гражданские объекты контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза на обстрелы российских территорий и теракты, которые устраивают ВСУ.

Ранее стало известно, что Украина в разы усилила атаки по России после саммита на Аляске. Российские силовые структуры фиксируют до 430 атак за сутки.