Захарова: Украина давно поддерживает контакты с террористами

Украинские власти давно поддерживают контакты с террористами и сами стали подобной группировкой. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики „чужого флага“, — подчеркнула дипломат.

По ее словам, со временем проблема развилась еще масштабнее: власти Украины, заседающие на Банковской улице, сами стали международной террористической группировкой.

По традиции, как заметила Захарова, за этой ячейкой стоят США и Великобритания.