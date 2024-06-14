Захарова упрекнула власти Украины за отказ от мирной инициативы Путина

Власти Украины лишили своих граждан возможности урегулировать конфликт мирным путем. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, предложения по Украине были реальным шансом на мир.

«А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки», — процитировал Захарову RT.

Таким образом она прокомментировала слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об отказе принять новую мирную инициативу. Представитель администрации Владимира Зеленского выразил мнение, что Украина вне блока НАТО будет беззащитной. Подоляк также указал, что страна якобы может потерять суверенитет, если согласится принять мирную инициативу.