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Захарова исключила возвращение «Черноморской инициативы»

Захарова: Россия не видит причин для предоставления Украине передышки

Фото: РИА «Новости»

Россия не видит оснований вводить новые полумеры, которые дадут Украине передышку. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Таким образом дипломат ответила на предложение Турции об остановке боевых действий в акватории Черного моря.

«Не видим предпосылок к улучшению ситуации, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые дают киевскому режиму передышку», — подчеркнула она.

Захарова назвала предложение вернуться к «Черноморской инициативе» нецелесообразным. Речь о схеме образца 2022–2023 годов, когда Россия приостановила удары в акватории.

«Возвращаться к этому варианту нецелесообразно», — отметила представитель ведомства.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что республика передала свои предложения по введению моратория на бои в Черном море и теперь ждет ответа сторон.

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