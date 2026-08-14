Захарова исключила возвращение «Черноморской инициативы»

Захарова: Россия не видит причин для предоставления Украине передышки

Россия не видит оснований вводить новые полумеры, которые дадут Украине передышку. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Таким образом дипломат ответила на предложение Турции об остановке боевых действий в акватории Черного моря.

«Не видим предпосылок к улучшению ситуации, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые дают киевскому режиму передышку», — подчеркнула она.

Захарова назвала предложение вернуться к «Черноморской инициативе» нецелесообразным. Речь о схеме образца 2022–2023 годов, когда Россия приостановила удары в акватории.

«Возвращаться к этому варианту нецелесообразно», — отметила представитель ведомства.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что республика передала свои предложения по введению моратория на бои в Черном море и теперь ждет ответа сторон.