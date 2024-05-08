Заградотряды выставили за спинами мобилизованных украинцев на Ореховском направлении | 360°

08 мая 2024, 07:40
Заградотряды выставили за спинами мобилизованных украинцев на Ореховском направлении
Командир батальона «Юг» Иблаев: мобилизованных ВСУ расстреливают заградотряды
Украинское командование задействовало в боях в Запорожской области заградительные отряды. Военные расстреливали отказавшихся воевать мобилизованных украинцев, сообщил РИА «Новости» командир батальона «Юг» Мусса Иблаев.
«Сзади у них стоят сбушные части. Если они попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания — это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают», — сказал он.
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По словам российского офицера, заградотряды Службы безопасности Украины задействовали на Ореховском направлении боевых действий. Он заявил, что украинским солдатам не оставили выбора.
На службу в заградотряды в ДНР призвали пограничников с Западной Украины, иностранных наемников и бойцов нацбатальонов. Они контролировали мобилизованных в Артемовске, Угледаре и других населенных пунктах.
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