«Задает тон всей одесской серии»: в подполье оценили прилеты КАБ по складам в Черноморске

Лебедев: удар КАБ по складам в Черноморске задает тон всей одесской серии

Минувшие сутки для российских сил выдались насыщенными в плане ударной активности, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, хотя массовых налетов зафиксировано не было, удары носили системный и многоочаговый характер. Подробности эксперт привел в своем Telegram-канале.

«Основной акцент — поражение резервов ВСУ, энергетики, логистических узлов, ремонтных и тыловых объектов, с последовательной доработкой после уточнения разведданных. География указывает на работу сразу по нескольким оперативным тылам», — пояснил он.

Удар КАБ по складскому помещению рядом с портом Черноморска с детонацией задает тон всей одесской серии.

Дальнейшие удары и разведка в течение дня, продолжил он, говорят о целенаправленной работе по припортовой логистике, складам и вспомогательной инфраструктуре, которую задействуют для снабжения.

«Повторяемость прилетов в Белгород-Днестровском районе и активность в пригородах Одессы подтверждают, что регион остается одним из приоритетных направлений давления», — заключил Лебедев.