Забота о героях и их семьях. Воробьев рассказал о всесторонней поддержке участников СВО в Подмосковье

Тема специальной военной операции остается одной из главных в стране. На территории Московской области базируется большое количество подразделений, среди которые есть специальные и высокопрофессиональные. О том, какие меры поддержки действуют в Подмосковье, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Те ребята, которые ушли по контракту сейчас — все это требует от нас заметного внимания. Дети, родители, жены оказываются в разных ситуациях, перед разными сложностями, и мы стараемся и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и в каждой территории у нас есть закрепленные семьи, которые мы сопровождаем», — рассказал Воробьев.

Он подчеркнул, что одна из главных задач Подмосковья — посещение детей и семей участников СВО. Так, летом, для них работает лагерь в «Литвиново».

«Это пять больших смен, куда приезжают наши герои из Кубинки, рассказывают, общаются, проводятся различные познавательные мероприятия. Я регулярно общаюсь с детьми, это всегда очень приятно и тепло», — указал губернатор.

Отдельное внимание Воробьев уделил реабилитации бойцов СВО в Подмосковье. Он подчеркнул, что в регионе трудятся множество волонтеров и врачей, оказывающих помощь военным.

«У нас несколько центров реабилитации. Они все специальные, завязаны на протезировании, адаптации, реабилитации. Такой центр большой работает в Коломне. Общая реабилитация у нас в „Ясенках“. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить там бассейн многофункциональный, чтобы мы могли там различные процедуры проводить. И в сентябре мы по президентскому проекту построили большой центр для реабилитации слепоглухих», — добавил Воробьев.

В заключение он отметил, что сейчас особое внимание уделяется детям военных перед Новым годом.

«Все, что касается детей, новогодних елок — все это мы стараемся не просто обеспечить, а быть рядом с семьями», — подытожил Воробьев.