Забег в честь Дня ветеранов боевых действий прошел в Серпухове

Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество»
Фото: Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество»

В округе отметили День ветеранов боевых действий, проведя масштабный патриотический забег на дистанцию в 10 километров. Мероприятие, посвященное чествованию тех, кто прошел через горячие точки и защищал интересы страны, объединило представителей различных организаций и поколений.

В забеге приняли участие члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области, активисты движения «Здоровое Отечество», а также будущие офицеры — курсанты Ракетных войск стратегического назначения.

«Мы провели эту патриотическую акцию в честь праздника, ведь в здоровом теле — здоровый дух», — сообщил член Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Худобкин.

Завершающим этапом памятного дня стало торжественное возложение цветов к мемориалам воинской славы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте