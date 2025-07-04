Забег в честь Дня ветеранов боевых действий прошел в Серпухове

В округе отметили День ветеранов боевых действий, проведя масштабный патриотический забег на дистанцию в 10 километров. Мероприятие, посвященное чествованию тех, кто прошел через горячие точки и защищал интересы страны, объединило представителей различных организаций и поколений.
В забеге приняли участие члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области, активисты движения «Здоровое Отечество», а также будущие офицеры — курсанты Ракетных войск стратегического назначения.
«Мы провели эту патриотическую акцию в честь праздника, ведь в здоровом теле — здоровый дух», — сообщил член Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Худобкин.
Завершающим этапом памятного дня стало торжественное возложение цветов к мемориалам воинской славы.
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