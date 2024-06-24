Забайкальцы отправят в зону СВО самую большую за год партию автомобилей

Региональное отделение Народного фронта вместе с правительством Забайкальского края подготовило для бойцов в зоне СВО крупную партию автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и информационной политики региона.

«Мы по краю по всем районам, по всем организациям постоянно собираем автомобили, совместно с Народным фронтом ремонтируем и отправляем на СВО», — заявил на митинге в честь отправки партии машин первый вице-премьер правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров.

Партия состоит из 14 автомобилей. Среди них — три УАЗа от учреждений здравоохранения региона.

Руководитель исполкома реготделения Народного фронта Виктория Попова отметила, что за половину года с учетом этой партии регион отправил уже 50 автомобилей.

Все машины отправляют загруженными гуманитарным грузом и адресными посылками для участников СВО.