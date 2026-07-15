За сутки в ЛНР от украинских ударов погибли два мирных жителя, девять пострадали

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ЛНР погибли два мирных жителя, еще девять пострадали. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере «Макс» .

«К несчастью, за прошедшие сутки в республике есть жертвы и пострадавшие», — написал он.

По его словам, в селе Смоляниново беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал гражданскую грузовую машину, перевозившую продукты в магазины. Водитель погиб, ему был 31 год. Еще пострадали 27-летний и 31-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, находившийся рядом.

В Кременском муниципальном округе ВСУ нанесли удар по двум мотоциклистам: один погиб на месте, второй был ранен. Кроме того, осколки ранили мужчину, который в момент взрыва находился возле магазина. Аналогичное ЧП случилось в Сватове — там пострадал велосипедист.

Еще ВСУ ударили по остановке в Зоринске, 33-летний и 41-летний мужчины пострадали. Недалеко от Северодонецка БПЛА ударил по машине ритуальных услуг, 55-летний водитель получил ранения.