Российские войска нанесли удары по позициям украинских боевиков в Курской области. За минувшие сутки противник потерял до 300 человек личного состава, еще 12 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что авиация и ракетные войска поразили скопления живой силы и техники трех механизированных, одной танковой, двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады Нацгвардии и группы территориальной обороны в Суджанском, Большесолдатском и Кореневском районах региона.

Кроме того, под обстрелы попали сосредоточенные в Сумской области резервы ВСУ, готовые к отправке для подкрепления боевикам в Курской области.

Три попытки новых прорывов границы не допустили российские военные за минувшие сутки. Противника остановили в попытке подойти к поселкам Новый Путь и Медвежье, а также селу Веселое в Глушковском районе.

Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий поразили формирования двух механизированных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в Суджанском и Большесолдатском районах.

Кроме того, российские бойцы отразили попытку противника подойти к селу Обуховка Кореневского района и сорвали две атаки около деревни Камышевка и села Борки в Суджанском районе.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 12 795 человек личного состава, 108 танков 44 боевые машины пехоты, более 700 единиц бронетехники, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, в том числе HIMARS и MLRS, восемь установок ЗРК, 25 станций радиоэлектронной борьбы и других видов техники, включая инженерные машины разграждения и установку разминирования.

Заместитель министра обороны Александр Фомин объявил, что командование украинских войск при подготовке вторжения в Курскую область действовало при поддержке стран Запада, которые знали о планах ВСУ. Он подчеркнул, что после этого Украина навсегда потеряла право выставлять себя жертвой на международном уровне.