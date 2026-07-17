За сутки над Курской областью сбили 172 беспилотника

Силы ПВО сбили 172 БПЛА в Курской области за сутки. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на платформе «Макс» .

«Всего в период с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля сбито 172 вражеских беспилотника различного типа. Семьдесят четыре раза враг применил артиллерию по отселенным районам», – прокомментировал Хинштейн.

Глава Курской области отметил, что БПЛА 10 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств. Пострадали два человека – 47-летняя женщина в хуторе Зябкин Льговского района и 16-летняя девушка в деревне Рыжевке Рыльского района. Погибших нет.

За ночь средства ПВО отразили атаку 243 дронов над Россией. БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ростовской, Орловской, Тульской и Смоленской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.