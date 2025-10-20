За ночь силы ПВО сбили семь беспилотников над Россией

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Три беспилотника ликвидировали над Крымом, два — над Брянской областью, по одному — над Липецкой и Ульяновской областями.

Сегодня ночью стало известно о гибели двух мирных жителей Белгородской области — мужчины и женщины. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, они скончались после сброса взрывчатки с украинского беспилотника. ЧП случилось в селе Ясные Зори.

Еще пострадал другой местный житель, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Губернатор отметил, что пациенту проводят операцию.