За ночь на подлете к Москве системы ПВО сбили 61 беспилотник ВСУ

Силы ПВО отразили атаку 61 беспилотника, летевшего этой ночью на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

Первое сообщение об уничтожении дронов градоначальник опубликовал в 3:20, тогда военные сбили 14 БПЛА. Спустя 13 минут силы ПВО ликвидировали еще 20 беспилотников. В 3:44 Собянин заявил о еще 27 аппаратах, сбитых на подлете к Москве.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в течение минувшей с 12 сентября по 19 сентября в сторону Московского региона летели 2022 беспилотника ВСУ. Основную часть вражеской техники силы ПВО уничтожили на дальних подступах к Москве.