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    За ночь на подлете к Москве системы ПВО сбили 61 беспилотник ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Силы ПВО отразили атаку 61 беспилотника, летевшего этой ночью на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

    Первое сообщение об уничтожении дронов градоначальник опубликовал в 3:20, тогда военные сбили 14 БПЛА. Спустя 13 минут силы ПВО ликвидировали еще 20 беспилотников. В 3:44 Собянин заявил о еще 27 аппаратах, сбитых на подлете к Москве.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

    Ранее Собянин сообщил, что в течение минувшей с 12 сентября по 19 сентября в сторону Московского региона летели 2022 беспилотника ВСУ. Основную часть вражеской техники силы ПВО уничтожили на дальних подступах к Москве.