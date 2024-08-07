За год дослужился до лейтенанта. Командир роты поделился деталями службы по контракту

Участники спецоперации являются гражданами с активной гражданской позицией, поэтому им, а также их семьям, предоставляют ряд льгот и гарантий. Подробно об этом можно узнать на сайте .

Военные получают не только статус ветерана СВО и денежные выплаты, но и множество льгот. Например, направление детей в детские оздоровительные учреждения и бесплатное посещение кружков и спортивных секций.

Также участникам спецоперации полагается компенсация за коммунальные расходы, организация профессионального обучения и поступление детей в вузы на бюджетной основе.

Заключившие контракт с Минобороны граждане проходят специальную подготовку.

«Обучаем как стрелковому делу, так и передвижению по лесополосам. Бой в городе проходим на отдельном полигоне. Взятие и штурм опорного пункта, оборону. Инженерно-саперная подготовка. Борьба с FPV-дронами», — рассказал командир роты с позывным Борода.

Он поступил на службу штурмовиком и всего за год стал лейтенантом и командиром роты. Военный передал привет новобранцам и подробно рассказал на видео о работе по контракту и участии в СВО.

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