Взрыв прогремел в Запорожской области

Звуки взрыва раздались в городе Мелитополе в Запорожской области. Об этом заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

Он не уточнил причину взрыва, но предположил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны.

«В Мелитополе громко», — указал Рогов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах около авиазавода в Харькове. По его словам, в этом районе зафиксировали два «прилета». ВСУ установили в черте Харькова тяжелую артиллерию, а на севере города власти закрыли все офисы и отделения банков.

Ранее российские средства ПВО нейтрализовали в Смоленской области два украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, ВСУ пытались с помощью дронов устроить теракт на территории России.