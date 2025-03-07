Выставку в память о бойцах СВО открыли в Солнечногорске

Открытие выставки «Они сражались за Родину» состоялось в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и членам их семей в Солнечногорске. В экспозиции представлено 39 портретов военнослужащих специальной военной операции, отдавших жизни при выполнении боевых задач.

На портретах изображены бойцы со всей России, служившие в различных подразделениях. Идея и организация выставки принадлежит Павлу Шабрину, бывшему участнику специальной военной операции, награжденному государственными и ведомственными наградами, включая медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За взятие Бахмута».

«Забывать имена тех, кто отдал свою жизнь за родину, мы не имеем права. На картинах изображены бойцы абсолютно разных подразделений и формирований. Это ЧВК „Вагнер“, 26-й отряд специального назначения города Казань, Ульяновская дивизия ВДВ, ребята из „Проекта К“ и многих других. Выставка будет продолжать свою жизнь, и мы не дадим забыть память о погибших ребятах», — рассказал организатор выставки Павел Шабрин.

Выставку создавали на добровольных началах. Каждый портрет сопровождается историей своего героя. Художник Шамиль Курбанов из Краснодара справился с задачей написания всех портретов всего за месяц.