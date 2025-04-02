Выставку творческих работ к 80-летию Победы открыли в школе № 16 в Щелкове
Выставка творческих работ, посвященных Великой Отечественной войне, открылась в школе № 16 городского округа Щелково. Экспозицию посетил глава округа Андрей Булгаков совместно с участниками специальной военной операции.
На выставке представлены работы учащихся, выполненные в различных техниках: объемные макеты из бумаги, коллажи, рисунки на письмах-треугольниках. Каждая работа отражает уникальный взгляд детей на события военных лет и их героизм.
Школьница Александра Павлова представила свою работу и рассказала о своем отце, бойце специальной военной операции, трижды участвовавшем в параде Победы на Красной площади и награжденном орденом Мужества. Глава округа отметил, как дочь гордится своим отцом.
За время специальной военной операции учащиеся школы № 16 написали бойцам более трех тысяч писем. В настоящее время школьники готовят новую посылку, которая должна отправиться на фронт к Пасхе.
Ветераны специальной военной операции, присутствовавшие на мероприятии, поделились с учениками, что все детские письма они бережно хранят. Это подчеркивает важность сохранения памяти о подвиге предков и преемственности поколений.