Выставку творческих работ к 80-летию Победы открыли в школе № 16 в Щелкове

На выставке представлены работы учащихся, выполненные в различных техниках: объемные макеты из бумаги, коллажи, рисунки на письмах-треугольниках. Каждая работа отражает уникальный взгляд детей на события военных лет и их героизм.

Школьница Александра Павлова представила свою работу и рассказала о своем отце, бойце специальной военной операции, трижды участвовавшем в параде Победы на Красной площади и награжденном орденом Мужества. Глава округа отметил, как дочь гордится своим отцом.

За время специальной военной операции учащиеся школы № 16 написали бойцам более трех тысяч писем. В настоящее время школьники готовят новую посылку, которая должна отправиться на фронт к Пасхе.

Ветераны специальной военной операции, присутствовавшие на мероприятии, поделились с учениками, что все детские письма они бережно хранят. Это подчеркивает важность сохранения памяти о подвиге предков и преемственности поколений.