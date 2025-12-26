В Зале воинской Славы в поселке Селятино Наро-Фоминского округа открыли выставку трофеев из зоны СВО «Обыкновенный фашизм». Экспонаты собрали поисковики журнала «Военная археология» и отряда «Бумеранг — ДОСААФ» во время гуманитарных миссий.

На выставке представили девиз СС на шевроне 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины, наклейки с нацистскими идеологами времен Второй мировой войны из портмоне участника АТО, молитва украинского националиста, а также фрагменты вооружения стран НАТО.

Предметы собрали поисковики в ходе гуманитарных миссий в зону СВО, а передали их военные, которые принимали участие в освобождении Мариуполя, а также бойцы 1430 гвардейского мотострелкового полка. Выставка создана для того, чтобы донести правду о характере современного противостояния и национализма. Она напоминает о том, что российские воины продолжают отстаивать традиции героев.

Ознакомиться с экспозицией можно в Зале воинской Славы в поселке Селятино. Телефон для записи: 8 (496) 341-51-12.