Выставку-триптих о героях СВО открыли в Солнечногорске
Выставку-триптих «СВОя линия соприкосновения» презентовали в Музее ратной славы в Солнечногорске. В основе экспозиции лежат три художественно-документальных проекта о героях специальной военной операции.
Выставка представляет собой уникальное собрание личных историй участников специальной военной операции, их семей и волонтеров. Один из проектов экспозиции — «Зажигая сердца», который подчеркивает красоту и стойкость женщин, ожидающих своих мужей с фронта. Он создавался в местной фотостудии по задумке молодежного центра «Подсолнух».
«Этот проект раскрывает светлую сторону даже в самые темные времена. На фотографиях запечатлены шесть удивительных девушек, жен военнослужащих специальной военной операции, которые продолжают оставаться сильными и красивыми, несмотря на трудности, с которыми им приходится сталкиваться», — рассказала руководитель отдела медиакоммуникации и творческого развития молодежи центра «Подсолнух» Виктория Егорова.
Инициатором проведения выставки выступило местное отделение «Боевого братства» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО.
«Проект, в который была вложена душа, задуман как передвижной, и после экспозиции в Музее ратной славы Солнечногорья он продолжит свое путешествие по общественным пространствам Солнечногорского округа и Московской области, неся память о героях, их семьях и волонтерах», — отметила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.
В открытии экспозиции приняли участие ветераны боевых действий, семьи и родственники участников спецоперации, представители «Боевого братства», Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества и других организаций.