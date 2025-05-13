Выставку-триптих о героях СВО открыли в Солнечногорске

Выставку-триптих «СВОя линия соприкосновения» презентовали в Музее ратной славы в Солнечногорске. В основе экспозиции лежат три художественно-документальных проекта о героях специальной военной операции.

Выставка представляет собой уникальное собрание личных историй участников специальной военной операции, их семей и волонтеров. Один из проектов экспозиции — «Зажигая сердца», который подчеркивает красоту и стойкость женщин, ожидающих своих мужей с фронта. Он создавался в местной фотостудии по задумке молодежного центра «Подсолнух».

«Этот проект раскрывает светлую сторону даже в самые темные времена. На фотографиях запечатлены шесть удивительных девушек, жен военнослужащих специальной военной операции, которые продолжают оставаться сильными и красивыми, несмотря на трудности, с которыми им приходится сталкиваться», — рассказала руководитель отдела медиакоммуникации и творческого развития молодежи центра «Подсолнух» Виктория Егорова.