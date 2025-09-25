Выставку «СВО. Защитники Отечества» открыли в Красногорске
Экспозиция разместилась в местном филиале Музея Победы. Она приурочена к 93-й годовщине основания Красногорска и посвящена памяти земляков — участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.
На выставке представлены личные вещи, письма и документы героев-красногорцев, кавалеров ордена Мужества и Героев России. Среди них — Евгений Журавлев, Андрей Назыров, Александр Водопьянов. Имена защитников сегодня носят школы и предприятия города. Теперь память о них будет жить и в музейных стенах. Выставку открыли в торжественной обстановке в присутствии семей бойцов.
«Наша выставка — о героизме и отваге красногорцев, об уважении к тем людям, которые объединились и помогают бойцам СВО. Сейчас очень важно помнить о тех, кого нет с нами, и о тех, кто сейчас находится на линии огня», — подчеркнула директор филиала Музея Победы Наталья Овчарова.
На церемонии открытия вручили награды семьям павших при исполнении долга защитников. Ордена Мужества посмертно удостоены сержант Роман Васильев, рядовой Игорь Макуха и младший сержант Игорь Елин. Память героев почтили минутой молчания.
Выставка «СВО. Защитники Отечества» в Красногорском филиале Музея Победы продлится до 12 декабря. А в новом году вновь вернется, но уже в других масштабах.