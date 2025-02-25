Выставку стендов «Герои СВО» открыли в Богородском округе

В Центре специальной подготовки «Энергия» состоялось открытие выставки стендов, приуроченной к годовщине начала специальной военной операции. Экспозиция призвана увековечить память о героях, которые проявили мужество и преданность Родине в сложных условиях боевых действий.

Каждый стенд рассказывает о солдатах, олицетворяющих смелость и силу русского военного духа. Особое внимание уделено курсантам и преподавателям, которые принимали участие в боевых заданиях. Они являются примером для молодежи, показывая, что служение Отечеству — это не только долг, но и высокая честь.



Заведующий Центром Андрей Хмелевский открыл выставку и подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто защищает страну. В своем выступлении руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Владимир Романов-Кудрявцев отметил значимость подобного мероприятия для воспитания патриотизма.

Преподаватель и участник специальной военной операции Дмитрий Карпухин поделился личным опытом и рассказал о своем герое — Денисе Зиновьеве, выпускнике специальности «Правоохранительная деятельность».

Открытие стендов «Герои СВО» приурочено к годовщине начала специальной военной операции, объявленной президентом России 24 февраля 2022 года.