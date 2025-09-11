Выставку школьных музеев откроют в Химках 12 сентября

Экспозиция, представленная в Химках, объединит уникальные артефакты с передовой специальной военной операции и исторические материалы из школьных музеев. В проекте участвуют семь образовательных учреждений: «Лига первых», «Наследие», «Триумф», средние школы № 14 и № 31, лицеи № 7 и № 15, а также Аэрокосмический лицей.

Они представят стендовые экспозиции с подлинными документами, фотографиями и личными вещами Героев Советского Союза.

«Сегодня важно воспитывать у молодого поколения чувство гордости за свою страну и уважение к ее истории. Патриотизм начинается с памяти — с бережного отношения к подвигам героев и осознания, что любовь к Родине объединяет людей и делает сильнее. Эта выставка — наш общий вклад в сохранение исторической правды и воспитание будущего поколения граждан России», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Экспозиция также включает трофейные боеприпасы, доставленные из зоны специальной военной операции. Выставку откроют 12 сентября по адресу: улица Маяковского, дом № 23а. Она будет работать с 14:00 до 17:00. Вход свободный для всех посетителей.