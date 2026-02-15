Выставку рисунков детей Донбасса открыли в Серпухове

В Центре культурного развития «Вертикаль» города Пущино начала работу передвижная экспозиция «Мир глазами детей Донбасса». На выставке представлены работы юных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, чье детство проходит в условиях вооруженного конфликта.

Рисунки отражают личные переживания, надежды и взгляд на окружающую действительность юных художников. Экспозиция призвана привлечь внимание к судьбам подрастающего поколения в новых регионах России.

Организаторами проекта выступили общественные деятели, представители благотворительных организаций и волонтерских объединений. Помимо культурно-просветительской деятельности, инициаторы выставки на постоянной основе занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, оказывая адресную поддержку военнослужащим, медицинским учреждениям и детским садам.

Ознакомиться с творчеством юных художников Донбасса жители и гости Пущино могут до 6 марта. Вход свободный.