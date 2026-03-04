Выставку портретов жен и матерей героев СВО открыли в Ногинске

Экспозиция под названием «Жены и матери героев СВО» начала работу в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. На ней представлены фотопортреты близких действующих, погибших, пропавших без вести, вернувшихся домой бойцов СВО.

Организаторами выступили благотворительный фонд «Добрыня» и Ассоциация ветеранов СВО Богородского округа. По словам кураторов выставки, данный проект — больше, чем просто женские портреты. Здесь представлены истории любви, мужества, надежды и бесконечной поддержки.

Напомним, благотворительная фотосессия проходила в конце января в рамках стартовавшего социального проекта, направленного на всестороннее оказание помощи и поддержки тем, кто ждет своих близких с фронта. Каждая участница надела китель своего бойца. Подготовиться к съемке помог стилист и визажист. Официальным фотографом выставки стала Ирина Скулина.

Всего представлены портреты 27 участниц. В каждом снимке — своя судьба, своя боль, свои испытания, своя вера и надежда, что все будет хорошо.

Прикоснуться к судьбам жен и матерей участников СВО, попытаться почувствовать, что такое ждать и верить, воспитывать детей, самой справляться с трудностями и задачами, посетители смогут на выставке, которая продлится две недели, по 16 марта.