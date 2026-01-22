Выставку портретов участников СВО открыли в Волоколамске

Торжественное открытие экспозиции «Родина в сердце героя» состоялось в центральной библиотеке округа. Выставка будет работать до 4 февраля.

Экспозиция, организованная в рамках всероссийского передвижного проекта, представила 46 работ молодых художников, посвященных участникам специальной военной операции.

В открытии приняли участие организаторы проекта, депутаты местного и областного уровней, а также настоятель храма в селе Ильинское Евфимий Княжев. Заместитель главы округа Елена Филатова подчеркнула, что выставка позволяет не только оценить мастерство авторов, но и глубже понять судьбы защитников Отечества.

Художники создавали портреты в различных техниках — углем, акварелью, в формате скульптуры, — используя натурные зарисовки и фотографии реальных героев. Представитель творческого товарищества «Родина в сердце Героя» Ксения Козлова в ходе мероприятия выполнила портрет бойца с позывным «Механик», который является уроженцем Волоколамска.

Музыкальное сопровождение мероприятию обеспечили местные вокалисты, исполнившие песни о защитниках Родины.