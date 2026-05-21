Выставку портретов участников СВО открыли в Подольске

В доме культуры «Металлург» в Климовске открылась выставка, посвященная участникам специальной военной операции. В экспозиции «Родина в сердце героя» представили более 50 работ, выполненных в различных художественных техниках — каждый портрет отражает историю мужества и отваги.

Идея проекта передвижной выставки, которая уже побывала более чем в 17 городах России, принадлежит бойцу добровольческого разведывательного-штурмового отряда «Ветераны» с позывным «Скиф». Его портрет тоже можно увидеть здесь.

В день открытия экспозиция пополнилась изображением подольского бойца, кавалера ордена Мужества Руслана Ашурбекова. Работу прямо на глазах у гостей создала подольская художница Арина Федосова.

Уже скоро здесь появится еще один портрет героя — Павла Глевского, добровольца первого добровольческого корпуса разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны». Работу создадут по фотографии.