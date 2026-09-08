Выставку портретов участников СВО открыли в Химках

В Московском государственном институте культуры в Химках открыли выставку «Мой позывной». Картины создали преподаватели МГИК, которые лично выезжали на передовую, чтобы передать характеры и судьбы бойцов.

В экспозиции — более 50 портретов участников СВО, написанных преподавателями кафедры дизайна и декоративно‑прикладного искусства МГИК: Алексеем Буртасенковым, Андреем Губко и Полиной Зинчук. Художники не раз бывали в зоне СВО, чтобы встретиться с бойцами и отразить на холсте их эмоции и характеры.

Открытие посетила глава Химок Инна Федотова — она осмотрела экспозицию, пообщалась с авторами и подчеркнула важность сохранения памяти о героях. Среди гостей также были депутаты Владислав Степушин, Ирина Спирина и Николай Томашов.

«Эта выставка производит очень глубокое, сильное впечатление. Когда смотришь в глаза бойцам на этих портретах, понимаешь всю силу их духа, мужество и безграничную любовь к Родине. Проведение таких мероприятий имеет колоссальное значение для всех нас: оно помогает сохранить память о подвиге наших защитников и служит настоящим уроком патриотизма для молодежи. Депутатский корпус всегда всецело поддерживает подобные искренние и важные инициативы», — отметила Ирина Спирина.

Выставка — ключевое событие фестиваля креативных индустрий МГИК «Герой нашего времени». Ее организовали МГИК и фонд «Традиция» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Каждый портрет здесь — диалог. Художник говорит бойцу: „Я вижу тебя. Я здесь, чтобы рассказать о тебе миру“. А боец отвечает молчаливым взглядом, в котором и боль потерь, и гордость за то дело, которое он делает», — поделился профессор МГИК Андрей Губко.

Ранее, в мае 2026 года, экспозиция была представлена в Совете Федерации и получила широкий информационный резонанс.