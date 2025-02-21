Выставку портретов погибших бойцов СВО открыли в Истре

В Истре ученики и преподаватели школы искусств ко Дню Защитника Отечества нарисовали погибших в зоне специальной военной операции жителей округа. На мероприятии присутствовали родственники и близкие павших воинов.

Открытие посетила и глава муниципалитета Татьяна Витушева. Ее супруг, командир мотострелкового полка гвардии полковник Владимир Кузнецов, ценой своей жизни остановил наступление противника и дал возможность бойцам закрепиться на оборонительных рубежах. Художники выбирали героев для портрета сами.

«Работая над картинами, мы хотели нарисовать бойцов жизнерадостными и позитивными. Когда смотришь на их портреты сразу понимаешь, как они велики, как значим их поступок для нашей Родины. Они стояли за нее», — поделилась юная художника Мари Григорян.

После мероприятия портреты отдадут семьям погибших.

Отметим, что в Истре также открывают мемориальные доски и именные парты в школах, где учились герои специальной военной операции. Еще в прошлом году заложили капсулу на строительство часовни на Аллее Славы, она войдет в единую архитектурную композицию вместе с мемориалом.