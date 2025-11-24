Выставку портретов героев СВО открыли в Котельниках

Передвижную выставку портретов погибших участников спецоперации из Котельников «Уголь земли Русской» представили в дошкольном отделении СОШ № 3. Инициатором стала руководитель штаба КСВО, член Общественной палаты Валентина Зюзь.

На просьбу написать углем портреты погибших земляков откликнулась художник Ольга Коционова, которая создала восемь работ.

«Уголь — это символ фундамента будущего, олицетворяющий неразрывную связь с Донбассом — некогда промышленным сердцем России и главным центром добычи угля», — рассказала Ольга Коционова.

Идея создания выставки «Уголь земли Русской» возникла в феврале 2023 года на открытии первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в музее Победы. Именно тогда были впервые показаны графические портреты участников специальной военной операции.

Экспозиция будет представлена в образовательных учреждениях Котельников, чтобы молодое поколение могло увидеть лица тех, кто заплатил высшую цену за наше мирное небо.