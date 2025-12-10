Выставку об истории защиты суверенитета России открыли в Дмитровском округе

Экспозиция «Защита суверенитета Российского государства. История и современность» начала работу в Центре культурного развития «Яхромский». На открытие приехали активисты молодежных движений и организаций, волонтеры и студенты со всего Подмосковья.

Восемь тематических разделов выставки объединяют десятки исторических документов, фотографий и графических изображений, которые последовательно проводят посетителя через хронику попыток иностранного вмешательства во внутренние дела России. Архивные материалы в исторической ретроспективе показывают многовековую историю борьбы нашего государства за свой суверенитет.

Для молодежи также провели кинопоказ в рамках проекта «Смотри. Знай. Думай». Ребята увидели фильм режиссера Клима Поплавского «Как парни братьев домой возвращали», рассказывающий о работе военных медиков в Курской области.

Ветеран боевых действий Ален Ямков рассказал волонтерам и студентам о своей службе и нынешней работы в Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

После Яхромы выставку представят и в других городах Московской области, а также в правительстве региона и Московской областной думе.