Выставку о событиях СВО открыли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском государственном гуманитарно-технологическом университете состоялось открытие фотовыставки «СВО: знать и помнить». Экспозиция, подготовленная студентами исторического факультета под руководством доцента Ольги Моровой, посвящена Году защитника Отечества и призвана сохранить историческую память.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, в создании выставки принимали участие студенты третьего курса Иван Курочкин, Анастасия Цуканова, Анастасия Сараева и Виталий Дмитренко. Молодые историки провели работу по сбору и систематизации материалов, освещающих причины начала СВО, политическую ситуацию на Украине и ключевые этапы операции.

На основе фотодокументов, карт и схем студенты подготовили экскурсии для школьников, студентов университета и колледжа. Посетители выставки получают возможность не только увидеть хронику событий, но и глубже понять их исторический контекст.