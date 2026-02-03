Выставку о семьях бойцов СВО открыли в Воскресенске

Во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске 2 февраля открылась фотовыставка «Семья Героя». Экспозиция посвящена семьям местных жителей, потерявших близких в локальных конфликтах и специальной военной операции.

На представленных на выставке фотографиях запечатлены матери, жены и дети, чья жизнь неразрывно связана с подвигом героев. В церемонии открытия участвовала депутат округа Юлия Маркина. Она подчеркнула, что цель выставки — не только сохранить память о павших, но и поддержать их родных, а также передать историю подвига молодежи.

«Очень символично, что выставка открывается в День воинской славы России. Сегодня с каждым днем все сложнее удерживать историческую память. И это мероприятие помогает связать несколько поколений вместе», — отметила депутат.

Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Фотовыставка «Семья Героя» будет работать для всех желающих до 15 февраля.