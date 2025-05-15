Выставку о подвигах артистов в годы войны открыли в Зарайске

Экспозиция «Фронтовые дороги театров» к 80-летию Великой Победы начала работу в Театральном музее в Зарайске. Она посвящена героизму советских артистов, которые в годы войны выступали на передовой, поддерживая боевой дух солдат.

На церемонии открытия присутствовали ветераны Вооруженных сил и специальной военной операции, а также семьи погибших бойцов. Специальную экскурсию провели для них член «Боевого братства» Владимир Заболуев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Волкова и старший администратор филиала музея в Зарайске Виктор Насекин.

На выставке представлены экспонаты из собрания Государственного центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина: архивные материалы, эскизы декораций и афиши спектаклей военного времени.

«Экспозиция продолжает серию выставочных мероприятий, отдавая дань памяти тем, кто приближал Победу, вдохновляя своим талантом на подвиги», — рассказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Турбинова.

Выставка будет работать в музее до 6 июля.