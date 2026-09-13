Выставку о бойцах СВО открыли в Реутове

В Музейно-выставочном центре Реутова открыли экспозицию «Сыны Отечества», посвященную участникам специальной военной операции. В мероприятии приняли участие глава округа Алексей Ковязин и депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Экспозиция занимает два зала. В ней собраны фотографии, личные вещи, предметы быта, амуниция, трофеи и другие материалы, переданные участниками СВО. Их личные свидетельства помогают сохранить подлинную историю событий и представить посетителям условия, в которых находятся военнослужащие.

Отдельная часть экспозиции воссоздает атмосферу фронтовых будней. Посетители могут увидеть реалистичный блиндаж и познакомиться с предметами, которые использовались непосредственно в зоне боевых действий.

«Важно, чтобы у жителей, особенно у молодежи, была возможность узнавать о событиях через реальные свидетельства и истории людей. Такая экспозиция помогает сохранить память о наших защитниках и передать ее следующим поколениям», — отметил Алексей Ковязин.

Проект продолжит развиваться: коллекция будет пополняться новыми экспонатами и свидетельствами участников СВО. На площадке также планируется проводить тематические экскурсии, уроки мужества, встречи с участниками специальной военной операции и другие патриотические мероприятия.