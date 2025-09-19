Выставку наград и значков открыли в Луганске при участии жителя Богородска

В Луганске состоялось открытие уникальной выставки, посвященной мужеству защитников Отечества. В рамках этого события посетители могут ознакомиться с редкими наградами и значками, собранными ветеранами и коллекционерами.

Передвижная тематическая выставка организована клубом коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» из Москвы. Инициатором проекта выступил ветеран военной службы и директор клуба Сергей Бычков, который активно работает с молодежью в Центре допризывной подготовки Богородского округа.

Посетители могут увидеть 15 стендов, на которых представлены редкие советские награды и тематические значки, а также около 20 планшетов с современными наградами, относящимися к специальной военной операции. Экспозиция стала результатом совместной работы ветеранов Великой Отечественной войны и частных коллекционеров, что делает ее особенно значимой.

Сергей Бычков отметил, что идея создания выставки возникла еще осенью прошлого года. Основная цель — продемонстрировать уникальные коллекции, которые ранее не выставлялись публично. Доступ к экспозиции будет бесплатным для всех желающих в течение ближайших 10 лет, что позволит большему числу людей узнать о героизме защитников страны.