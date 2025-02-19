Выставку ко Дню защитника Отечества откроют в музее Балашихи 21 февраля
Экспозицию «СВОи Герои» приурочат ко Дню защитника Отечества, ее посвятят бойцам специальной военной операции. Выставку откроют 21 февраля в Историко-краеведческом музее на проспекте Ленина.
В музее представят документы, фотоматериалы, плакаты, а также артефакты с мест проведения боевых действий. Дополнит выставку мультимедийный блок с информацией об участниках специальной военной операции из городского округа Балашиха.
Постоянных залов в Историко-краеведческом музее три. В них можно увидеть экспозиции об истории края с древнейших времен и до сегодняшних дней. В четвертом выставочном зале экскурсии меняются каждые полтора-два месяца. Здесь проходят тематические выставки, которые популярны среди жителей и гостей городского округа Балашиха.
Открытие выставки «СВОи Герои» состоится 21 февраля в 13:00 по адресу: проспект Ленина, дом № 53.