Выставку картин в честь участников и волонтеров СВО откроют в Чехове 5 сентября

В пятницу в литературно-музыкальной гостиной Дворца культуры «Дружба» пройдет открытие выставки «Герои нашего времени». Она посвящена участникам специальной военной операции, волонтерам, медицинским работникам и священнослужителям, которые проживают в Чехове.

На выставке представят художественные работы Светланы Колесник, Василия Бойчука, Натальи Давыдовой, Елены Куличевской и Марии Чавриной. В социальных сетях «Дружбы» отметили, что картины — это своего рода душевный всплеск и желание подчеркнуть свою сопричастность с теми, кто стоит на защите Родины.

«Это художественное повествование о том, что сегодня важно для каждого из нас: мужество, свобода и вера, традиции, моральные и духовные ценности», — анонсировала выставку пресс-служба Дворца культуры «Дружба».

Открытие культурного мероприятия пройдет 5 сентября в 17.00 в культурном центре, который расположен по адресу: улица Чехова, дом, 45. Вход свободный.