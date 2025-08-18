Выставку картин художника Натальи Панфиловой открыли в библиотеке Звенигорода

Вернисаж новой выставки Натальи Панфиловой под названием «Несказанное, синее, нежное» открылся в арт‑салоне библиотеки в Звенигороде Одинцовского городского округа. Здесь представили работы в разнообразных жанрах: натюрморты, пейзажи и цветочные композиции, изображения животных, а некоторые полотна затрагивают тему специальной военной операции.

Это добавляет экспозиции не только эстетического, но и социально‑политического контекста. Наталья Панфилова для выставки отобрала более сорока картин, чтобы показать широту своего замысла и технику владения кистью.

Наставник художницы — ее дядя, за­служенный деятель искусств России Владимир Ходырев. Он долгие годы занимал должность главного художника телекомпании «Останкино» и был близким другом популярного ведущего Игоря Кириллова. Именно Владимир стал первым и самым важным опорным лицом на художественном пути Натальи. Он увидел ее ранние работы и поддержал их развитие.

Помимо концертной и выставочной деятельности Наталья Панфилова пробовала силы и в иллюстрации. Она разработала серию рисунков к детской поэтической книге Анны Бочковской «Мурашки» и создала оформление обложки для альбома певца и композитора Руслана Глебова.