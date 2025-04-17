Выставку «Гордимся Победой! 1945-2025» открыли во Фрязине

Экспозицию разместили в фойе Дворца культуры «Исток». Она создана на основе уникальных материалов из архива фронтовика, участника штурма Берлина Ивана Жучкова, человека, чья жизнь стала примером беззаветного служения Родине.

Выставка, в которой тесно переплетаются судьбы ветеранов Великой Отечественной войны и современных защитников Отечества, участников специальной военной операции, стала своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Она напоминает о том, что память о подвиге дедов и прадедов должна жить в сердцах новых поколений.

Экспозицию торжественно открыли глава городского округа Дмитрий Воробьев, ветераны войны и труда, участники СВО и почетные гости.

Отдельный стенд посвящен деятельности предприятия «Исток» в военный и послевоенный периоды. Приборы, которые оно выпускало, использовали в годы войны для радиосвязи. Коллектив «Истока» и сейчас вносит неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России.

Дмитрий Воробьев поблагодарил за помощь в подготовке экспозиции и неоценимый вклад в сохранение и популяризацию отечественной истории руководителя «Истока» Александра Борисова и президента группы компаний «Гранд» Григора Агекяна

«Уверен, что такая поддержка со стороны руководителей предприятий и организаций города позволяет не только сохранять память о героическом прошлом, но и своим примером воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и уважения к истории нашей страны», — отметил глава Фрязина.