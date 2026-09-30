Выставку фронтовых портретов бойцов СВО откроют в Химках

Елена Харламова — профессиональный художник и преподаватель высшей квалификации. Она окончила Московское художественно-промышленное училище имени Калинина и Московскую государственную текстильную академию имени Косыгина, более 30 лет работает в школе искусств. Жизнь художницы резко изменилась, когда ее сын Федор отправился на СВО. Сейчас Федор служит на белгородском направлении. Елена начала возить гуманитарную помощь бойцам, и во время одной из поездок у нее родилась идея запечатлеть защитников в красках. Командир бригады эту идею поддержал.

Проект «Лица героев» — живой рассказ о людях, которые стоят на защите рубежей Родины. Елена Харламова лично, как волонтер, общалась с бойцами и командирами, чтобы передать не только внешнее сходство, но и внутреннюю силу каждого героя.

«Я рада, что могу писать портреты наших защитников. Возможно, в этом и заключается мое предназначение. Как художник, я оказалась в нужное время в нужном месте, чтобы открыть миру героев СВО. Я постоянно перемещаюсь между фронтом и тылом, находясь по обе стороны этой черты. Потому и решила сделать портреты этих потрясающих людей, которых видела не на экране с закрытыми балаклавой лицами, а реально, такими, какие они есть. И выставку я сделала в первую очередь для них», — поделилась Елена Харламова.

К открытию выставки художница подготовила 26 графических работ, 26 живописных портретов, 16 фронтовых фотографий и 4 картины. Они показывают и боевые будни, и короткие минуты отдыха, и торжественные моменты награждений. Вход на выставку свободный.