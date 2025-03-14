Выставку фотопортретов «Семья героя» открыли в Воскресенске

Торжественное открытие экспозиции состоялось в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. В нем приняли участие родственники погибших солдат, представители администрации городского округа и активисты местного отделения «Движения первых».

Фотовыставка посвящена семьям воскресенцев, погибших в локальных войнах, военных конфликтах и ходе специальной военной операции. За портретами в экспозиции стоят судьбы жен, матерей, отцов, детей, не дождавшихся своих любимых. Главная цель выставки — сохранить память о героях-земляках, донести до всех, а особенно до подрастающего поколения, подлинную историю событий, воспитать у них уважение к погибшим.

На открытии выступила с приветственным словом начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина. Она выразила слова признательности близким героев, вставших на защиту Отечества.

Матери погибших солдат — Наталья Ахметова и Наталья Горбатовская — поблагодарили организаторов за сохранение памяти о сыновьях. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших земляков.