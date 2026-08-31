Выставку фотографий семей участников СВО открыли в Наро-Фоминске

Открытие социального проекта «Я буду жить для тебя…» состоялось 29 августа во дворце культуры «Звезда». Экспозиция посвящена семьям, потерявшим близких в ходе специальной военной операции.

В объективе фотографа Вероники Цириховой — жены, дети, родители, братья и сестры павших бойцов. Каждая фотография — история о невероятно сильных людях, бесконечной любви, преданности и обещании жить.

Сама Вероника призналась, что проект стал для нее чем-то гораздо большим, чем просто фотосессия: за каждым снимком стоит личная история, полная боли и одновременно невероятной силы.

Идейный вдохновитель и реализатор выставки — координатор фонда «Защитники Отечества» Ольга Няшина. Она поблагодарила собравшихся за силу и смелость и пожелала им жить, сиять и улыбаться, помня, что жизнь продолжается.

Заместитель главы округа Наталья Трофимова поприветствовала участников и отметила, что в Наро-Фоминске живет много семей участников боевых действий, и поддержка друг друга сейчас особенно важна. Она напомнила слова великого классика: «Времена не выбирают — в них живут и побеждают».

Ознакомиться с экспозицией можно в фойе центрального дворца культуры «Звезда» в течение ближайшей недели.