Выставку фотографий Гостомельского десанта открыли в Орехово-Зуеве

Открытие фотовыставки «Гостомельский десант. Себе — честь, Родине — слава» прошло в школе № 16. Ее посвятили 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде, удержавшей аэродром Гостомеля.

Экспозиция состоит из 31 фотографии. Авторами являются сами бойцы.

Здесь можно увидеть реальные моменты подготовки, тренировок, боевых действий, солдатского быта. Выставка побывает в нескольких школах Орехово-Зуевского округа.

Участниками церемонии открытия стали представитель Гостомельского десанта — гвардии подполковник Марат Юмаев, заместитель главы городского округа Данила Просвиров, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров, а также отец Героя Российской Федерации Алексея Осокина Николай Осокин.

Отметим, что выставку организовали в рамках патриотического партийного проекта «Успех V единстве поколений».