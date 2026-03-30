Выставку экспонатов СВО открыли в Лесногородской школе Одинцовского округа

Выставочная экспозиция, получившая название «СВОими глазами», начала работу в Лесногородской школе. Больше сотни экспонатов рассказывают о событиях, которые предшествовали специальной военной операции.

Часть экспонатов относится к периоду Второй мировой войны: это первые преступления украинских националистов, карательные операции и судьбы мирного населения. Другая часть посвящена уже современности — на стеллажах организаторы разместили доказательства террора и неонацизма последних лет. Российские военные передали вражеские ящики боеприпасов, сбитые дроны противника, средства связи, экипировку, образцы детской литературы.

Среди экспонатов и дело рук умельцев: часы, собранные из искореженного автомата, и светильник — из осколков снарядов. Одной из частей экспозиции стал воссозданный блокпост, где можно не только увидеть армейский быт, но и почувствовать его на себе.

Проводить экскурсии, рассказывать школьникам историю каждой детали будут волонтеры.