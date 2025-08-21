Выставку экспонатов СВО откроют в музее Победы в Красногорске

Представители Ассоциации ветеранов СВО Московской области передели в музей Победы в Красногорске экспонаты, посвященные специальной военной операции. Выставка откроется 20 сентября.

Ассоциация ветеранов СВО и музей Победы в Красногорске подписали соглашение о сотрудничестве.

«Сегодня первый наш визит в красногорский музей. Мы привезли маскировочные сети и окопные свечи, сделанные волонтерами, а также браслеты выживания, которые являются символом Ассоциации», — прокомментировала исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

Выставка станет частью культурной программы в Красногорске, а также важным пространством для сохранения памяти. Посетители познакомятся с биографиями бойцов и волонтеров, увидят личные вещи и оценят вклад добровольцев.