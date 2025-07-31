Выставку экспонатов из зоны СВО откроют в Дубне

В Дубну привезли десятки экспонатов из зоны проведения специальной военной операции. Впервые горожане увидели их на открытии фотовыставки, организованной при поддержке Следственного комитета России и общероссийской общественной организации «Союз Социальной Справедливости России».

Экспонаты, захваченные во время освобождения населенных пунктов Луганской Народной Республики, разместят в центре сбора гуманитарной помощи на базе молодежного центра «Инициатива».

«Мы организуем экспозицию артефактов, расставим поясняющие таблички и будем приглашать группы детей и молодежи на экскурсии. С началом учебного года обязательно в каждую школу наши волонтеры будут приезжать и показывать, какую технику использует наша страна и наши враги», — объяснил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В экспозиции представлены форма и вооружение ВСУ, каски, гранатометы, мины и люк от танка. Теперь предметы, доставленные с фронта, будут служить мирным целям и рассказывать о мужестве российских солдат.