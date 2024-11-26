Выставку детских рисунков в поддержку бойцов СВО открыли в спортшколе Химок

Выставку посетили спортсмены, родители учеников, их педагоги и тренеры. Дети изобразили, как они видят защитников Родины, их героизм и самоотверженность.

«Особенно актуально это в контексте современных событий. Сегодня, когда наши военнослужащие снова стоят на защите интересов России, важно, чтобы молодежь понимала цену этого подвига», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Отметим, что администрация городского округа Химки уделяет особое внимание воспитанию в подрастающем поколении духа патриотизма и любви к Родине. Ежедневно в муниципалитете организуют тематические мероприятия: мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, концерты, лекции, кинопоказы и многое другое.

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