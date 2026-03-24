Выставку «Дети Героев» открыли в комплексе «Восход» в Химках

20 марта в социальном комплексе «Восход» с почестями открыли фотовыставку «Дети Героев» — новое направление в проекте «Семья Героя». Экспозиция посвящена портретам семей участников специальной военной операции.

Родные погибших защитников, держащие в руках портреты своих героев, запечатлены на фотографиях. Особое место уделено детям: их сняли по отдельности или вместе с матерями. Эти снимки отражают внутреннюю силу, преданность и надежду семей, которые пережили тяжкую утрату.

«Проект „Дети Героев“ глубоко трогает своей искренностью и правдой. Через судьбы детей и семей мы видим, какой ценой дается мир и безопасность нашей страны. Подобные экспозиции формируют уважительное отношение к подвигу и воспитывают чувство ответственности у подрастающего поколения. Благодарю организаторов за важную и необходимую работу», — поделилась директор школы № 8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Выставку подготовил Комитет семей воинов Отечества Московской области. Ее задача — увековечить память о героях и побудить людей помогать тем, кто служит сегодня. Представители Химкинского отделения ветеранов специальной военной операции участвовали в церемонии открытия.

Как сообщила глава химкинского штаба «Комитета семей воинов Отечества» Евгения Евсеева, проект «Семья Героя» действует в городе уже второй год. Изначально экспозиция показывала портреты семей погибших бойцов спецоперации, а теперь обзавелась разделом «Дети Героев». Ранее она выставлялась в различных городах округа, а теперь станет постоянной в МСК «Восход».

«Эти фотографии говорят о главном — о силе семьи, преемственности поколений и духовной стойкости. Мы обязаны поддерживать такие инициативы, чтобы память о героях жила в сердцах людей», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Сейчас в экспозиции представлено более 20 портретов из шести городов Московской области. Посмотреть ее можно по адресу: улица Ленинградская, дом 18а, в часы работы социального комплекса «Восход».