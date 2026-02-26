Выставку артефактов из зоны СВО провели для школьников в Богородском округе

В культурно-досуговом центре «Квант» в Электроуглях для учащихся Центра образования № 30 организовали Краеведческий час, посвященный погибшим на специальной военной операции жителям города. Школьникам представили уникальную выставку экспонатов, привезенных из зоны боевых действий.

Ведущий методист Елена Тюменева рассказала ребятам о судьбах земляков, показала фотографии. Личные вещи погибших воинов для экспозиции предоставили их семьи, а артефакты из зоны СВО передали волонтеры, участвовавшие в гуманитарных конвоях.

Школьники смогли не только увидеть, но и потрогать экспонаты, прикоснуться к личным вещам бойцов. В ходе встречи говорили о главных жизненных ценностях, самореализации, сохранении памяти о подвигах участников спецоперации и о том, как стать достойным гражданином и патриотом своей страны.

В этот же день для юных посетителей работала временная экспозиция, предоставленная Музеем моделей военной техники и миниатюр из Ногинска под руководством Сергея Козлова.